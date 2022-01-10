Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, gönüllü bağışcı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, gönüllü bağışcı oldu

İHA

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, gönüllü bağışcı oldu

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Koçyiğit için kök hücre bağışı gönüllüsü oldu.
Lösemi tanısı konan Bandırma Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Koçyiğit için Belediye nikah salonu önünde kök hücre bağışı için stant kuruldu. Kök hücre gönüllü bağışçısı olan Bandırma Belediye Başkanı Tosun, "Sağlık hepimiz için gerekli. Sağlıkta da yardımlaşmak ve çabalamak çok çok önemli. Türk Kızılay'ı ile gerçekleştirdiğimiz kök hücre bağışı kampanyamızda bu çabanın önemli parçalarından biri. Kampanyaya ilgisini esirgemeyerek kök hücre bağışında bulunan ve lösemili hastalara umut olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis’ten İHA’ya ‘gazeteciler günü’ ziyareti
YEREL HABERLER Polis’ten İHA’ya ‘gazeteciler günü’ ziyareti
Yağmurla gelen kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yağmurla gelen kaza: 2 yaralı
Bandırma Belediye Başkanı Tosun, Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Bandırma Belediye Başkanı Tosun, Gazeteciler Gününü ...
Kaymakam Odabaş “Özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyarak görev yapan gazeteci arkadaşlarımız; ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişerek kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır.”
YEREL HABERLER Kaymakam Odabaş “Özgür, ilkeli ve basın ahlak ...
Burhaniyeli başkanı ilk kutlayan torunları oldu
YEREL HABERLER Burhaniyeli başkanı ilk kutlayan torunları oldu
Burhaniye’de çay yerine süt tercih ediyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de çay yerine süt tercih ediyor
Ayvalıkgücü voleybolda doludizgin gidiyor
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü voleybolda doludizgin gidiyor
Manyaslı gençler esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı
YEREL HABERLER Manyaslı gençler esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı
Balıkesir’de ikinci cami buluşması gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Balıkesir’de ikinci cami buluşması gerçekleştirildi
Balıkesir'de yer sisli, hava güneşli
YEREL HABERLER Balıkesir'de yer sisli, hava güneşli
Hamsi Gürcistan’a kaçtı, tezgahlar yavru uskumruyla doldu
YEREL HABERLER Hamsi Gürcistan’a kaçtı, tezgahlar yavru uskumruyla ...
10 Ocak İdareciler Günü Ayvalık’ta kutlandı Balıkesirli yöneticiler kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER 10 Ocak İdareciler Günü Ayvalık’ta ...
Balıkesir'de sis
YEREL HABERLER Balıkesir'de sis
Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 ...
Şoförler Odası Rıza Tekin’le devam edecek
YEREL HABERLER Şoförler Odası Rıza Tekin’le devam edecek
Ayvalık’ta başarılı öğrencilerine öğle yemeği ikramı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta başarılı öğrencilerine öğle yemeği ikramı
Burhaniye Esnaf Odası Başkanı Bayram güven tazeledi
YEREL HABERLER Burhaniye Esnaf Odası Başkanı Bayram güven tazeledi
Balıkesir'de üniversiteli gençler önemli bir projeye daha imza attı
YEREL HABERLER Balıkesir'de üniversiteli gençler önemli bir projeye ...
Burhaniye’ye olimpik yüzme havuzu müjdesi
YEREL HABERLER Burhaniye’ye olimpik yüzme havuzu müjdesi
Balıkesir'de 31 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 31 kişi gözaltına alındı
Doktoru darptan tutuklandı, 'yumruk attı' dedi
YEREL HABERLER Doktoru darptan tutuklandı, 'yumruk attı' dedi
Doktoru darptan tutuklandı, 'yumruk attı' dedi
YEREL HABERLER Doktoru darptan tutuklandı, 'yumruk attı' dedi
Sokak hayvanları yalnız değil
YEREL HABERLER Sokak hayvanları yalnız değil
Ayvalık’ta uyuşturucu imal eden şahıs polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta uyuşturucu imal eden şahıs polisten ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.