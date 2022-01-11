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Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

İHA

Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 260 gram metamfetamin, 140 gram kubar esrar, 186 sentetik uyuşturucu hap, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 3 tabanca, 6 av tüfeği, 25 fişek, 18 bin dolu makaron, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 810 lira, drone ve yaka kamerası ele geçirildi. Olayla ilgili 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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