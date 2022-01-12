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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gastronomi öğrencilerinden Sındırgı’ya özel ilgi

İHA

Gastronomi öğrencilerinden Sındırgı’ya özel ilgi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi turizm alanında olduğu gibi gastronomi kültürü ile de örnek oluyor. Son yıllarda ziyaretçilerin oldukça ilgisini çeken ilçe akademisyenlerin de gözdesi olmuş durumda. Özellikle turizm ve gastronomi öğrencileri uygulamalı eğitimler ve inceleme gezisi için doğal şehir olarak bilinen Sındırgı’yı tercih ediyor.
Birçok akademisyen ve öğrenci ziyaretinin yansıra Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri de yöresel lezzetleri kapsayan uygulamalı gastronomi eğitimi ve turizm alanı inceleme gezisi için geçtiğimiz günlerde Sındırgı’ya geldi. Yüksekokul Müdürü ve Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ile ilçeye gelen öğrenciler, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş rehberliğinde turizm alanlarını gezdi. Özellikle Sındırgı’nın ve Balıkesir’in yeşillik üreticisi olarak bilinen ve yöresel lezzetlerin geleneksel yöntemler ile yapıldığı Pürsünler kırsal mahallesinde de öğrencilere yöre halkı ile işbirliği içerisinde uygulamalı eğitim verildi. Yöresel lezzetlerin yapımından pişmesine kadar geçen sürecini inceleyen öğrenciler kendileri de uygulamalı olarak katkı da bulundu. Gastronominin bir diğer boyutunu oluşturan kurutulmuş sebze ve meyvelerin nasıl ortaya çıktığı ise Balkuru Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma tesisi ziyaretinde öğrencilere aktarıldı.
Sındırgı ziyaretinden oldukça memnun olduklarını belirten Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Solunoğlu “Sındırgının gastronomik köylerini yerel turistik unsurlarını tanımış olmaktan çok mutlu olduk. Hem öğrencilerimiz için hem buraya gelecek olanlar için oldukça güzel ve farklı bilgiler deneyimler elde etmiş olduk“ dedi.
Sındırgı Doğal şehir olması ile birlikte gastronomi rotasında önemli bir yere sahip
Gastronomi Mutfa Sanatları öğrencileri için Sındırgı’nın doğal şehir olması ve kültürel birikimi ile birlikte önemli bir yer olduğunu belirten Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban “Yüksekokulumuz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle birlikte güzide şehrimiz Sındırgımıza geldik. Sındırgımızın tabi doğal şehir olması da birlikte aynı zamanda gastronomi rotası içerisinde önemli bir yeri var. Dolayısıyla Gastronomi Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerimiz aynı zamanda burada bilgi, birikim ve deneyimlerini artıracak bilgileri elde edebilmek için onlara böyle bir teknik gezi düzenledik. Sağ olsun ilçe belediye başkanımız sayın Ekrem Yavaş bizleri son derece güzel bir şekilde ağırlıyorlar. Bu nokta da da Sındırgının özel ürünlerinin tanıtımını da bize yapıyorlar. Gastronomik açıdan değerli olan ürünlerden bir tanesi de otlu pide. Halk arasında da otlu olarak biliniyor. Şu an da öğrencilerimiz bunların nasıl yapıldığıyla ilgili bilgileri alıyorlar. Köyde normal yaşantı içerisinde bu yiyeceğin nasıl üretildiğiyle ilgili ayrıntıları uygulamayı yapanlardan alıyorlar şu anda“ dedi.
Eğitim sahada olunca daha verimli olur, Sındırgı’da eğitim için eşsiz bir yer
Turizm alanında yeniliklere açık, doğallığını, kültürünü ve gastronomi lezzetlerini de aslına uygun şekilde yaşatılması adına projeler geliştiren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Doğal Şehir Sındırgı’da yapılan çalışmalar turizm alanındaki gayretli işler ilgi olmaya müşteri bulmaya devam ediyor. 150’ye yakın Türkiye’nin farklı yerlerinden insanlar ve hatta Kamerun’dan Nijerya’dan insanlar Sındırgı’daki bu turizm ve tarımla alakalı güzel projeleri yerinde görmek için buraya geliyorlar. Bugün de misafirlerimiz Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri Gastronomi bölümü öğrencileriydi. Ve onlarla beraber sahada dolaştık. Sındırgı’da yapılan çalışmaları yerinde gördük. Pürsünler’e gidip Sındırgının en çok ot üreten yerinde teyzelerimizin yaptığı böreklerle beraber hamur açabildiler. Aynı zamanda da Balkuru fabrikasına gelerek buradaki kurutulmuş meyveler onları gastronomi de nasıl kullanırız onları gördüler. Ve Akpınar Yaşam Merkezi’nde 600 tane bayanın istihdam edildiği Ve turizm ögeleri olarak hediyelik eşyadan diğer alanlarda bulunan bütün üretimlerini ve istihdamı yerinde görmüş oldular. Yani sahada bulmak ve onları sahada görmek çok harika bir hadise ben bundan dolayı da ilgisi ve alakasından dolayı okul müdürü başta olmak üzere bütün öğretmen arkadaşları tebrik ediyorum. Eğitim mutlaka sahada olursa güzel Sındırgı’da bunun için çok güzel bir örnek” dedi.
Uygulamalı eğitimin ve alan içerisindeki gezinin faydalı olduğunu belirten Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Öğrencisi Melisa Selen Kunt “Gastronomi bölümü öğrencisiyim. Buraya sınıfımızla beraber Balıkesir’in yöresini tanımaya geldik. Geldiğimiz bu özellikle Sındırgı’da gerçekten biz öğrencilere değecek gezinin gerçekten değdiğini gördük. Yeni reçete yeni yerler ve bizim alanda bizi geliştirebilecek birkaç bir şey öğrendik. Bizim için çok önemliydi. O yüzden hepimiz heyecanlıyız ve mutluyuz. Alan içinde gezi bize gerçekten ve gerçekten çok yararlı oldu. Buradan da bize gezide bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz“ şeklinde konuşurken Gastronomi öğrencisi Berkay Bahadır ise “BUBYO’da okuyorum. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde. Bugün Sındırgı Pürsünler köyündeyiz. Otlu çörek yaptık bugün. Yani yediğim daha önceki çörek ve pişi türü yemeklerden biraz farklıydı. Yani daha çok yöresel ve mevsimsel sebzelerden yapılan bir hamur işiydi. Yani gayet güzel ve hoşuma giden bir şey oldu. İleriki zamanlarda yapmayı düşünüyorum yani açıkçası“ dedi.
Sındırgı daha önceleri Turizm ve rehberlik öğrencileri içinde uygulamalı eğitime ev sahipliği yapmıştı. Çeşitli dönemler ve farklı bölümlerle uygulamalı eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

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