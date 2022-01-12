Bandırma'da 5 şahsa uyuşturucu operasyonu

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıslara yönelik Bandırma İlçesinde düzenlenen operasyonda; 3 parça halinde 1 kilo 500 gram Metamfetamin, 22 gram esrar, 1 adet tütünle karışık esrarlı sigara, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Operasyonda yakalanan A.D, R.E.S, E.C, N.M.K, B.K ve A.G isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçlarından işlem başlatıldı.

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