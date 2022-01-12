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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’taki trafik sorunu tek yön uygulamasıyla ortadan kalkacak

İHA

Ayvalık’taki trafik sorunu tek yön uygulamasıyla ortadan kalkacak

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında yapılan ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da eşlik ettiği Ayvalık’taki trafik sorunlarının tespiti çözüm önerileri ile ilgili toplantıda kentte yaşanan trafik sorunlarına alternatif çalışmalar sunuldu. Işıklı yönlendirme tabelaları, tek yön uygulamaları, alternatif yollar, otopark alanları ve uygun yaya kaldırımları ile yayalar ve araçlar için trafiğin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.
Ayvalık Atatürk Bulvarı'nda yaşanan trafik sıkışıklığının çözülmesi, alternatif yollar yapılması ışıklı yönlendirme levhalarının konulması ile Atatürk Bulvarı'ndaki trafik sıkışıklığında iyileşme hedefleniyor. Ayrıca Küçükköy Mahallesi’nde (Sarımsaklı) özellikle oteller bölgesinde bulunan Millet, Hürriyet, Barbaros caddelerinde ve Atatürk Bulvarı’nda araç trafiğinin tek yön olarak uygulanması durumunda Sarımsaklı'daki trafik sıkışıklığına çözüm olacağı bildirildi. Altınova mahallemizde bulunan 1'inci sahil yolunun aydınlatılması yaya kaldırımları ve zeminin uygun şekilde yapılarak yayalar ve araç trafiği için güvenli hale getirilecek. Hastane yolu olan 29 Mayıs Caddesi’nin aydınlatılarak uygun hale getirilmesi durumunda alternatif yol olarak ilçedeki trafik sıkışıklığına çözüm olması hedefleniyor.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin kentte yaşanan ve özellikle yaz aylarında artan trafik problemlerine çözüm olacak çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bu güne araç ve yaya trafiğindeki sorunlar için çözümler üretmeye çalıştık. Yaz ayları ile artan nüfus trafik yoğunluğu noktasında ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Biz bu sorunların tek tek tespitini yaptık ve sunduğumuz çözüm önerileri ile trafik sıkıntılarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Ayvalık genelinde yönlendirme ve trafik levhalarını da tamamlayarak hemşehrilerimizin ve gelen misafirlerimizin ulaşacakları yerlere daha çabuk ve güvenli şekilde gitmelerini sağlayacaktır” dedi.

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