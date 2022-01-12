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Ayvalık’ta “Arı Maya ve Arkadaşları” heyecanı Dünyayı kasıp kavuran “Arı Maya ve Arkadaşları Ayvalık, Bandırma ve Gönen’de sahne alıyor

İHA

Ayvalık’ta “Arı Maya ve Arkadaşları” heyecanı Dünyayı kasıp kavuran “Arı Maya ve Arkadaşları Ayvalık, Bandırma ve Gönen’de sahne alıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü çizgi film kahramanları “Arı Maya ve Arkadaşları” bu kez tiyatro oyunu sahnesinden miniklerle birlikte olmaya hazırlanıyor.
Yurt dışı formatında izleyici rekorları kıran, “Arı Maya ve Arkadaşları” 14 Ocak Cuma günü Ayvalık Belediyesi’ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde saat 18.00 ve 19.30’da iki ayrı seans ile ilk kez çocuklarla birlikte olacak.
Oyunu izleyecek olan çocukların Arı Maya ile çiçek ekme ve dans etme imkânı bulacağı bildirildi.
Hikâyesi ile doğanın güzelliklerinin anlatılacağı oyunda çocuklara doğa sevgisinin aktarılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Saygın Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan, Mehmet Afyoncu’nun yazıp yönettiği, Haydar Alican Devren ve Tiyatro Kıvılcım organizasyonunda gerçekleşecek oyunun sonunda Arı Maya ile çocukların hatıra fotoğrafı çekileceği de gelen bilgiler arasında.
Dünya’da ve Türkiye’de izleyici rekorları kıran Arı Maya ve Arkadaşları’nın Ayvalık’tan sonra 15 Ocak’ta Bandırma’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde ve 16 Ocak’ta da Gönen’de Belediye Konferans Salonu’nda sahneleneceği öğrenildi.
Çocukların ebeveynleriyle birlikte izleyebilecekleri oyuna yoğun ilginin olduğu vurgulanırken, oyunun biletlerinin Biletix veya oyun saatinden yarım saat öncesine kadar gişeden temin edilebileceği açıklandı.

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