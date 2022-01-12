Sahte küpeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte küpeleri satmak isteyen bir kişiyi suçüstü yakaladılar.

Edinilen bilgiye göre, olay Soğanyemez Mahallesi Kuyumcular Çarşısında meydana geldi. Olay öncesi sahte altın bozdurulacağı ihbarını alan Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede harekete geçti. Ardından A.Ş. (55) isimli şüpheli, A.Ö.’ye ait işyerinde 2 adet sahte altın küpeyi satmaya çalışırken Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramada ise 2 adet çeyrek altın, 1 adet sahte çeyrek altın, 98 adet sahte altın küpe, 2 adet sahte altın zincir, 4 bin 5 lira nakit para ele geçirildi. Daha önce hakkında 3 dolandırıcılık kaydı bulunan şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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