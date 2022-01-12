Feribotlara fırtına engeli

Güney Marmara'da etkili olan fırtına dolayısıyla ErdekMarmara Adası arasında planlan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Marmara’da etkili olan ve saatteki kızı 85 kilometreyi bulan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Gestaş' tan yapılan açıklamada 12.01.2022 Çarşamba (bugün) Güney Marmara Adalar Hattı'nda, planlı tüm seferlerin, olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği açıklandı. Ayrıca 13.01.2022 Perşembe (yarın) Avşa’dan saat 06:00, Ekinlik’den saat 06:30, Marmara’dan saat 07:00 ve Balıklı (Paşalimanı) Adasından 08:00 seferlerin de yapılamayacağı duyuruldu.

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