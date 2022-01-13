Enflasyona inat fiyat artırmadı, öğrencileri 10 liraya doyuruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enflasyona inat fiyat artırmadı, öğrencileri 10 liraya doyuruyor

İHA

Enflasyona inat fiyat artırmadı, öğrencileri 10 liraya doyuruyor

Burhaniye ilçesinde, çok sayıda ihtiyaç sahibini ücretsiz doyuran lokanta işletmecisi Adem Teslim, enflasyona inat fiyat artırmadı. Öğrencilere 10 liraya köfte, tantuni ve tost servisi yapan Teslim, artan gıda fiyatlarının indirilmesini istedi.
Burhaniye’de Saip Hoca Bulvarında lokanta işleten 58 yaşındaki Adem Teslim, çok sayıda ihtiyaç sahibini ücretsiz doyururken, dükkânının camına yazdığı “Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersin. Öğrenciler, özellikle siz hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde siz de bir yemeği başka bir öğrenciye ikram edin. Bizden yana helaldir” sözleri takdir gördü. Okullara yakın olan işletme her gün öğrencilerle dolup taşarken, Adem Teslim de enflasyona inat fiyatlarını değiştirmedi. Öğrencileri 10 liraya doyurmaya devam ediyor.
Fiyatların ucuz olduğunu anlatan Emirhan Şentürk, “Ucuz olduğu için burayı tercih ediyoruz. Hem de içindeki malzemeleri bol olduğu için tercih ediyoruz. Fiyatları da öğrenciye çok uygun” dedi.
Buğlem Demir de, “Fiyatları çok ucuz. 10 lira her şey burada” diye konuştu.
Gıda fiyatlarının yüksekliğinden yakınan işletmeci Adem Teslim de, ”Bazı stokçular, bunlara gıda teröristi mi dersiniz, ne isterseniz deyin. Bunlar dolar ve avronun bu kadar düşeceğini tahmin edemeden zamları yaptılar. Şimdi dolar düşünce zamlar aynı yerinde kaldı. Bu sektörde en çok sıkıntı çeken biz lokantacı esnafı, çok sıkıntı yaşadık. Bizim 17 liradan aldığımız tavuk 50 lira oldu. 15 liraya aldığımız ayran 35 lira oldu. 50 liraya aldığımız kaşar 100 lira oldu. Şimdi biz bunu vatandaşa yansıtamıyoruz. Genellikle bizim burası öğrenciye hitap eden bir yer. Zaten öğrencinin alım gücü yok. Biz zam yapamıyoruz. Ama onlar zamlarını biraz indirsinler. Bak avro düştü. Dolar düştü. Biz nasıl o kadar zam olmasına rağmen mücadele edip, elimizi taşın alnına koyuyorsak, biraz da toptancılar, büyük firmalar ellerini taşın altına koysun. Fazla para kazanmasınlar. Az kazansınlar. Biz 10 liraya köfte veriyoruz. 10 liraya tantuni veriyoruz. 10 liraya tost veriyoruz. Biz küçük esnaf olmamıza rağmen bu kadar fedakârlık yapıyorsak, lütfen onlar da biraz fedakârlık yapsınlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık ile İzmir arasında işbirliği köprüsü kurulacak Mesut Ergin’den Tunç Soyer’e profesyonel kooperatifçilik talebi
YEREL HABERLER Ayvalık ile İzmir arasında işbirliği köprüsü ...
Vali Şıldak Engelli sporcuları makamında misafir etti
YEREL HABERLER Vali Şıldak Engelli sporcuları makamında misafir etti
Balıkesir'de seyir halindeki tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de seyir halindeki tır alev alev yandı
Balıkesir'de kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaçak içki operasyonu
Hisaralan’da dereler cazibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Hisaralan’da dereler cazibe merkezi olacak
Ayvalık’ta 28 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 28 göçmen kurtarıldı
Sahte altınları bozdurmak isterken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Sahte altınları bozdurmak isterken suçüstü yakalandı
Sahte altınları bozdurmak isterken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Sahte altınları bozdurmak isterken suçüstü yakalandı
'Kuzenler' davasının avukatı: Meslek hayatımın yarısından fazlası bu davayı takip etmekle geçti
YEREL HABERLER 'Kuzenler' davasının avukatı: Meslek hayatımın ...
Savaştepeli kuzenler davası 23 Mart’a ertelendi
YEREL HABERLER Savaştepeli kuzenler davası 23 Mart’a ertelendi
Elektrik direği araca ok gibi saplandı.
YEREL HABERLER Elektrik direği araca ok gibi saplandı.
Feribotlara fırtına engeli
YEREL HABERLER Feribotlara fırtına engeli
Sahte küpeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Sahte küpeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
Ayvalık’ta “Arı Maya ve Arkadaşları” heyecanı Dünyayı kasıp kavuran “Arı Maya ve Arkadaşları Ayvalık, Bandırma ve Gönen’de sahne alıyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta “Arı Maya ve Arkadaşları” heyecanı Dünyayı ...
Balıkesir’de Okul Sporları Bölge Birinciliği ödül töreni coşkusu
YEREL HABERLER Balıkesir’de Okul Sporları Bölge Birinciliği ödül ...
Ayvalık’ta 113 memur için toplu iş sözleşmesi imzalandı Kuzey Ege’de örnek sözleşme
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 113 memur için toplu iş sözleşmesi ...
Balıkçılardan fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Balıkçılardan fırtına uyarısı
Kültür ve sanatın merkezi Altıeylül NEF akademik oda orkestrası Altıeylül’de sahne aldı
YEREL HABERLER Kültür ve sanatın merkezi Altıeylül NEF akademik oda ...
Balıkesir Büyükşehir, Hava Kalite İstasyonu kurdu Balıkesir’de hava kalitesi kayıt altına alınacak
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir, Hava Kalite İstasyonu ...
Ayvalık’taki trafik sorunu tek yön uygulamasıyla ortadan kalkacak
YEREL HABERLER Ayvalık’taki trafik sorunu tek yön uygulamasıyla ...
Bandırma'da fırtına ve yağış etkili oluyor
YEREL HABERLER Bandırma'da fırtına ve yağış etkili oluyor
Bandırma'da 5 şahsa uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Bandırma'da 5 şahsa uyuşturucu operasyonu
AVM, 114 yıllık şadırvana komşu oldu Balıkesir'de şehrin simgesi şadırvan, AVM'nin gölgesinde kaldı
YEREL HABERLER AVM, 114 yıllık şadırvana komşu oldu Balıkesir'de ...
Milletvekili Canbey, dur durak bilmiyor
YEREL HABERLER Milletvekili Canbey, dur durak bilmiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.