Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nden Başkan Yılmaz’a ziyaret Başkan Yılmaz’dan gençlere: ‘Büyükşehir her zaman yanınızda’

Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın konuğu oldu. Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman gençlerin yanında olduğunu ifade etti.

Gençlerle sohbet ederek proje ve faaliyetleri hakkında bilgiler alan ve tecrübelerini paylaşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Gençlerimizin yönetime katılmalarını, rol almalarını önemsiyorum. Gençlerin bu şehirle ilgili düşünceleri, bakış açıları bizlere yepyeni bir heyecan katmasının yanı sıra geleceğe olan güvenimizi daha da artırıyor. Gönüllü olarak yapmış olduğunuz bu çalışmalar çok kıymetli. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra sizlerle birlikte çok daha güzel işlere imza atacağız. Büyükşehir olarak her zaman arkanızda olacağız” dedi.

Gençlerden Başkana teşekkür

Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kerim Gülgönül ise “Şehirde gençlerin fikrine, bakış açısına önem veren başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Bugün, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a, Gençlik Meclisi olarak yapacağımız proje ve faaliyetlerin bilgisini vererek çalışmalarımıza destek sözünü aldık. Gençler olarak gençlere her zaman destek veren ve çalışmalarımızı yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu. Başkan Yılmaz, ziyaretin ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

