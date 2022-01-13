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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Atasoy, çalışmaları devam eden yatırımları inceledi

İHA

Balıkesir'in Erdek İlçesi Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, ilçede çalışmaları devam eden yatırımları inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Atasoy, çalışmaları devam eden yatırımları inceledi

Balıkesir'in Erdek İlçesi Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, ilçede çalışmaları devam eden yatırımları inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Atasoy, ilçede devam eden ve etmesi planlanan yatırımları inceledi
Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, ilçeye kazandırılan ve kazandırılması planlanan yatırımların takibini bırakmıyor.
Geçtiğimiz aylarda Erdek İlçesi Alaattin Mahallesi’nde yapımına başlanan Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası’nın son durumunu görmek üzere inşaat sahasına giden Kaymakam Atasoy, yapım işini üstlenen şirket görevlilerinden bilgi aldı. Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, ziyaretini depreme karşı riskli yapı olduğu için geçtiğimiz 2020 yılında yıkılan Erdek Öğretmenevi binası ile yine aynı alanda bulunan ve riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkılma kararı alınan 18 Eylül Ortaokulu Binası ile sürdürdü. Kaymakam Atasoy, burada yaptığı incelemede, 12 derslikli ilkokul binası ve ayrıca uygulama oteli yapımı planlanan bu alanda gerçekleştirilmesi planlanan proje hakkında ilgililerden bilgi aldı. Kaymakam Atasoy, daha sonra yapımına Eylül ayında başlanan Kapıdağ Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı ile yeni Hükümet Konağı yapımı planlanan alanı ziyaret ederek, ilgili birim amirleri ile birlikte incelemelerine devam etti. Kaymakam Atasoy’un ziyaret programına; Erdek İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Halil İbrahim İlanku, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri katıldı.

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