Takım çalışması dersinde okullara kütüphane kazandırdılar

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokul (BUBYO) öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Börezli İlkokulunda iki, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulunda bir proje olmak üzere toplam üç farklı projeye imza attı.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Börezli İlkokuluna 2 bin kitaplık kütüphane kurdu. Şehit Ahmet Çelik Ortaokuluna da 500 kitap bağışı yapılırken, kütüphanenin boyanması ve okuma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Takım çalışması dersi kapsamında Börezli İlkokulunda iki farklı sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Projeleri tamamlanan okullardaki açılışlar, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, BUBYO Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İzzettin Zengin ve proje sahibi öğrencilerin katılımları ile gerçekleştirildi. Yapılan ziyarette kısa bir konuşma yapan Kaymakam İlyas Memiş, “Öncelikle sosyal sorumluluk anlamında hayata geçen bu projeler için yüksekokulumuza, müdürümüz Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. İlçemizde bulunan okullarımıza bu desteklerin Yüksekokul tarafından yapılabilmesi de minik öğrencilerimizin geleceğe bakışına olumlu yansıyor, onları yükseköğretime daha gayretle hazırlıyor. Tekrar teşekkür ediyor, okullarımıza, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban da, “Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencilerimiz projelerinin ilki; İlköğretim okulundaki öğrencilere okuma alışkanlıklarını kazandırabilmek ve bunu yaygınlaştırmak. Küçük kardeşlerimize bir nebze olsun daha güzel bir okuma ve çalışma alanı oluşturmak için kütüphane yapabilmekti. Burada öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kütüphane alanının boyanmasından yeni oturma alanları oluşturulması ve rafların oluşturulmasına kadar birçok çalışmayı gerçekleştirdiler. Diğer projede ise küçük kardeşlerimizin daha iyi sportif faaliyetler yapabilmeleri için oyun alanlarının oluşturulması hedeflendi. Bu projelerin kendine has sloganları vardı. Bu başarılı projelerden dolayı teşekkür ediyorum. İlçe Kaymakamımız İlyas Memiş’e ülke menfaatleri doğrultusunda yaptığımız her projede olduğu gibi bu projelerde de bizlere destek olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. BUBYO ruhunu yaşatan genç öğrencilerimizin gelecekleri olan ilköğretim okulu kardeşlerine bir nebze olsun kardeş eli uzatmaları bizi gururlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencisi Dilan Çobanoğlu, "Bugün bizlere verdiği desteği hiçbir zaman esirgemeyen ve her zaman güvenene hocamız Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bugün bu okuldaki minik kardeşlerimizi biraz olsun mutlu etmenin gururunu yaşıyoruz. Uluslararası Ticaret Bölümünün Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında Börezli İlkokuluna Kütüphane yapımı ve boyanması kitap raflarının yaptırılıp kitap yerleştirilmesine kadar olan tüm çalışmalar çok eğlenceliydi. Beden eğitimi dersinin daha verimli geçebilmesi için öğrencilerimize futbol, basketbol, voleybol sahası yaptırdık. O minik kalplerin mutlu olduklarını gördük" dedi.

