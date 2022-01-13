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Ayvalık MHP halkın ve esnafın yanında MHP Ayvalık İlçe Başkanı Sıray, “Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zor süreci birlik ve beraberlikle atlatacağız”

İHA

Ayvalık MHP halkın ve esnafın yanında MHP Ayvalık İlçe Başkanı Sıray, “Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zor süreci birlik ve beraberlikle atlatacağız”

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı yönetimi sık sık esnaf ve halkla buluşarak, onların sorunlarını dinleyip bu sorunlara çözüm bulabilmek için yaptığı girişimlerle gönüllerde taht kuruyor.
MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray’ın öncülüğünde gerçekleşen esnaf ve halk buluşmalarına, MHP’nin hemen hemen tüm yöneticileri de katılmayı ihmal etmiyor.
İlçe merkezinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde MHP’li heyete esnafların yoğun ilgi gösterdikleri dikkatlerden kaçmıyor.
Amaçlarının her zaman halkla iç içe olup, onların sorunlarını dinleyip, bu sorunları ilgili mercilere ulaştırmak ve çözümlenebilmesini sağlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray gazetecilere yaptığı açıklamada, milletin derdini, kendi dertleri olarak kabullendiklerini söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde Türkiye’nin sorunlarının çözümlenmesi konusunda yoğun bir çaba içerisinde olduğunu kaydeden Mehmet Sıray, “Ne yazık ki ülkemiz şuanda dış mihrakların yurt dışında ve yurt içindeki uzantılarının baskıları ve türlü hileler sonucunda zor bir dönemden geçmektedir. Ülkemiz üzerinde oynanılan oyunlar sonucunda geçtiğimiz Aralık ayına kadar dövizde yaşanılan dalgalanmalar ekonomik anlamda esnafımızı ve dar geliri vatandaşlarımızı son derece zor duruma düşürmüştür. Ancak bilge liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin de önerileriyle Cumhur İttifakı’nın ekonomik alanda yapmış olduğu yerinde müdahalelerle döviz üzerinden yapılan saldırılar frenlenmiştir. Ancak bu süreçte tüm mal ve hizmetlerin fiyatları neredeyse astronomik rakamlara yükselmiştir. Cumhur İttifakı olarak şu anda alınan tedbirlerle ortaya çıkan hayat pahallılığının önüne geçebilmek için de bir dizi programlar hazırlanmaktadır. İnşallah yakın bir zamanda ülkemiz ekonomisindeki tüm olumsuzluklar en asgari seviyeye indirilecektir” dedi.
Gerçekleştirdikleri her ziyaretlerde esnafın içinde bulundukları ekonomik olumsuzlukları not alarak, parti genel merkezine hazırladıkları raporlarla ulaştırmaya çalışacaklarını kaydeden Başkan Sıray, "Biz Türk Milleti olarak tarih boyunca en zor koşullarda omuz omuza mücadele ederek her zorluğu üstesinden gelmeyi başarmasını bildik. İçinden geçtiğimiz bu süreçte de aynı birlik ve beraberlikle mücadelemizi vererek Türlük ülküsünün verdiği güçle bu kötü dönemi de atlatacak kudretteyiz. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın” diye konuştu.
MHP Ayvalık İlçe Başkanı Sıray, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde hiçbir siyasi beklenti içinde olmadıklarını, hedeflerinin sadece ilçe esnafı ve halka bütünleşerek onların sorunlarını dinleyip, çözüm odaklı projeler oluşturmak olduğunu da sözlerine ekledi.

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