Havran Belediyesi Fen İşleri Ekipleri karlı yollarda tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Balıkesir’in Havran ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Kalabak ve Hanlar bölgesinde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, Havran Belediyesi Fen İşleri Ekipleri kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına aralıksız olarak devama ediyor.

Belediye Başkanı Emin Ersoy; “ilçemiz sınırları içinde bulunan Hanlar bölgesinde kendini gösteren, kar yağışı sebebi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve vatandaşlarımızın yollarda sorunla karşılaşmamaları için ekiplerimiz kar küreme ve tuzlama çalışmalarını canla başla sürdürüyor. Vatandaşlarımızın karlı yollarda daha dikkatli olmasını diler, Fen İşleri Ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.

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