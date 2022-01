Balıkesir’in İvrindi ilçesinde yapımı tamamlanan ve ‘Türkiye’nin ilk maden lisesi’ olma özelliğini taşıyan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı tören ile açıldı.

İvrindi'de 5 derslik, 9 öğretmen ve 134 öğrencisi bulunan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2 bakanın katıldığı tören ile açıldı. Türkiye'nin ilk maden lisesi olma özelliği taşıyan okulla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yaklaşık üç yıl önce yine burada, Türkiye'nin ilk madencilik meslek lisesinin temelini atmak için bir araya gelmiştik. İki yıl boyunca burada çok hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Bir ilki gerçekleştirmenin heyecanıyla bizim de gözümüz, kulağımız hep buradaydı. Hamdolsun, bugün de açılışını gerçekleştirmek yine bizlere nasip oldu. Milli Eğitim Bakanlığımızla önceki yıllarda oldukça verimli projeleri hayata geçirmiştik. Ankara'da Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji lisesini açmıştık. Meslek liselerimizde maden teknolojisi bölümlerinin kurulması için yine güzel bir iş birliğine imza attık. Ve bugün Türkiye'nin ilk doğal kaynaklar lisesi olan diğer adıyla madencilik mesleki için bir aradayız. Okulumuz her biri 34 öğrenci kapasiteli 16 derslikten oluşuyor. Lisemiz tam kapasite faaliyete geçtiğinde beş yüz elli civarında beş yüz kırk dört öğrencimiz burada eğitim alma imkanına kavuşmuş olacak. Kütüphanesinden laboratuvarına, konferans salonundan resim odalarına kadar her türlü sosyal ve fiziksel ortama sahip bir okulumuza kavuşmuş olduk. Bir milyon liralık bir laboratuvar var, kazandırdık. Böylece öğrencilerimiz maden teknolojilerini birebir deneyimleyeceği bir ortama kavuşmuş olacak. Enerji ve doğal kaynaklar. eğitim veren liselerimizi sektörün yoğun olarak faaliyet gösterdiği illerimizde ve bölgelerimizde yapıyoruz. Biz istiyoruz ki bu okullarımızda teorik eğitim alan evlatlarımız sahada bunun uygulamasını birebir tecrübe etsin. Öğrencilerimiz eğitim süreleri boyunca madencilik sektörüyle içli dışlı olsunlar istiyoruz. Bu okullarımızın derslik atölye, laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerimize beceri eğitimi ve staj imkanlarının sağlanması, işbaşı eğitimlerinin verilmesi gibi uygulamalarla okul, sektör iş birliğiyle ancak hayata geçecek. Oğuz Bey, buradan mezun olacak öğrencilerimize istihdam için başta sizin müesseseniz olmak üzere diğer madencilik sektörünün temsilcileri de burada bir söz almak istiyoruz. Öyle tahmin ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde meslek liseleriyle ilgili düzenlenen programda özellikle bu ustalığı inşa etti. Artık bizzat sanayide, özel sektörün öncülüğünde, sektörün ihtiyaçlarına ve teknolojinin gerekliliklerine göre hayat bulan meslek liselerimiz var dedi. Bunlar bilgi birikimini oluşması adına kıymetli şeyler. Bunlara inanıyoruz. Sektörün ihtiyacının tam manasıyla karşılanmasına adına da önemli adımlar olarak görüyoruz" dedi.

Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan Milli Eğitim Bakanımızın şahsında bütün eğitim camiamıza da şükranlarımı sunmak istiyorum. Bakanım, kıymetli misafirler madencilik sektörümüz adına olumlu gelişmeleri yaşadığımız bir yılı da geride bıraktık. 2021 yılında cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırarak tam beş milyar dokuz yüz otuz milyon dolarlık maden ihracatını gerçekleştirdik. Bir önceki yıl bu rakam dört, dört buçuk milyar civarındaydı. Baktığımızda geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda neredeyse yüzde 40'lık bir artış yakaladık. Yine cumhuriyet tarihimizin bir rekorunu kırdık geçtiğimiz yıl. Yine iki bin yirmi bir yılında özellikle mekanik cevherlerde, blok ve işlenmiş doğal taşlarda yine endüstriyel minerallerde rekor üretim ve ihracat rakamlarına ulaştık. Bundan sonra bizlere düşen görev bu çıtayı hiç düşürmeden daha da yükseklere çıkartmak. 2021 yılı itibariyle madenciliğin yurt içi hasılamız içerisindeki payı yüzde 1,2'ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl madencilik sektörümüzle toplamda baktığımızda 59 milyar liralık bir katkı sağladık bütçeye. Bir önceki yıla göre de yüzde 23'lük bir artış söz konusu. Ancak bunlar elbette bizim için yetmez. Daha fazlasını üretmek, daha fazla ihracat etmek durumundayız. Ve potansiyelimizi de düşün düşündüğümüzde yaptığımız faaliyetin hala tam istediğimiz seviyede olmadığını da söyleyebiliriz. Yıla kıyasla yukarı yönlü bir ivme de söz konusu. Sürdürülebilirlik adına önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Madencilikte yeni hedefimiz belli. Madencilik ürünlerimizi yurt içinde işleyerek katma değerini arttırarak yurt dışına ihraç edeceğiz. Böylece ham maddede bir birim olan değeri ara öğünde sekiz on kata, uç üründe ise 25 ile 30 kata kadar arttırmış oluruz. Bu anlayışla madencilikte uç ürün odaklı yeni bir dönemi de başlattık. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru, Türkiye'nin tek çinko, metal külçe üretim tesisinin açılışı yapılmıştı. Bandırma'da devam eden bir başka fabrika inşaatımız daha var. Bor karbür. İnşallah orada da sona doğru yaklaşıyoruz. Bu yılın sonuna doğru ya da önümüzdeki yılın başlarına. tesisimizde devreye alacağız. İki bin yirmi bir yılında düşen maden ruhsatlarıyla birlikte toplamda tam 2600 sahanın ihalesini tamamladık. Bu yaklaşık 435 milyon liralık bir gelir elde edilmiş oldu. 2021'de yaptığımız ihalelerle son beş yıldaki en yüksek sayıya da ulaşmış olduk. Başlatan, gelişmeyi de destekleyen en önemli sektörlerden birisi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı: "Madencilik üretiminde, üzerinde durduğumuz en önemli husus iş sağlığı ve güvenliği hususu. Farklı platformlarda defaatle asla ve asla taviz vermeyeceğimiz konuların başında iş sağlığı ve güvenliğinin geldiğini ifade etmiştik. Genel istihdam rakamlarına baktığımızda da orada da aslında güzel tablo var önümüzde. Geçtiğimiz yıla göre madencilik sektöründe istihdam edilen kişi sayısı yüzde 10 artarak 153 bin 710 kişiye ulaştı. Bu doğrudan istihdam ettiğimiz personel sayısıdır. Ki bu sektörde çalışan bilirler. Yan sektörler buraya hizmet sağlayan, mal tedarik edenleri de dikkate aldığımızda bu rakamı en az beşle çarpmamız lazım. Zamanlarda madenciliğe özellikle de altın ve gümüş madenciliğine yönelik oluşturulmaya çalışan olumsuz algının da farkındayız. Öyle ki kimi yerde iş makinası yakılması, tehdit ve şantajlarla, çalışanların yıldırılmaya çalışılması gibi şeylere de maalesef tanıklık ediyoruz. Bu eylemleri düzenleyen, finanse eden ya da başka yerlerden buralara taşıyanların, çevre mevzuatından bihaber olduklarının da farkındayız. Her yıl maden ürünlerine ciddi ithalat bedelleri ödüyoruz. Bunu bir yerde azaltmamız gerekiyor. Hele ki üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomik modelimizle birlikte dış ticaret açığımızda düşmeye başlamışken inşallah yakında belki de fazla vereceğimiz günler de gelecek. Böylesi bir ortamda madencilik sektörü kilit bir öneme sahip. Hem sanayinin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi sağlıyor. Hem de uç ürünlerle önemli bir dış ticaret geliri oluşturuyor. Biraz önce de rakamları sizlerle paylaştım. O açıdan diyoruz ki; biz ne madenlerimizden vazgeçeceğiz ne de çevremizden. Tüm faaliyetleri bu anlamda örnek gösterebileceğimiz uygulamalardan madencilik uygulamalarından birisi. İvrindi, altın ve gümüş madende bugüne kadar yaklaşık yedi buçuk ton altın ve yirmi beş ton gümüş üretimi yapıldı. Maden üretimi bittiğinde bölgede toplam 32 ton altın ve 73 ton gümüşte ekonomimize kazandırılmış olacak. 1145 kişi istihdam ediliyor. Çalışanların da yüzde sekseninden fazlası bu yörenin insanları, çevre köylerden Balıkesir'den gelen kardeşlerimizden oluşuyor"



Milli Eğitim Bakanı Özer'den Balıkesir'e müjde

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul açılışında mesleki eğitimin önemine değindi. Bakan Özer, "Aslında bugün mesleki eğitimde paradigmanın nasıl değiştiğinin en somut örneğini bugün burada yaşıyoruz. Bugün iki açılış birden yapılıyor. Bir madencilik işletmesi bölge saha açılışı yapılırken diğer taraftan bu alanlarda çalışacak olan teknik elemanları yetiştirecek mesleki ve teknik anadolu lisesinin açılışını birlikte yapıyoruz. Bizim son zamanlarda mesleki teknik eğitimle yapmış olduğumuz paradigma değişimindeki en büyük kırılma noktası işverenlerin eğitim, mesleki ve teknik eğitimin tüm süreçlerine katılması artık mesleki ve teknik eğitimde sektör temsilcileriyle birlikte müfredatı oluşturuyoruz. Birlikte güncelleme yapıyoruz. Öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimlerini sektör temsilcileriyle birlikte planlıyoruz. Allah'a şükür 28 Şubat sürecinin müdahalelerine rağmen mesleki eğitimi, ülkenin ihtiyaçlarıyla eşleştirme noktasına getirmekten büyük bir mutluluk duyuyorum ve bu sürecin bir parçası olmaktan da ayrıca keyif duyuyorum. Mesleki eğitim kanununda yapılan değişiklikle Türkiye'de mesleki eğitim çok farklı bir sürece gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm organize sanayi bölgelerindeki mesleki eğitim merkezlerinin töreninde de vurguladığı gibi 3 bin 308 sayılı mesleki eğitim kanununda yapılan değişiklikle haftada bir gün okula gidildi, diğer günlerde, işletmede, reel ortamda eğitim. mesleki eğitim merkezlerinde artık öğrencilerin her ay almış olduğu asgari ücretin yüzde 30'u kadar miktarı artık işveren ödemiyor, devlet ödüyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi bir milyon gencimizi mesleki eğitim merkezleriyle tanıştırmak. Böylece bir taraftan iş gücü piyasasının aradığım elemanı. mazeretini ortadan kaldırdığımız gibi Türkiye'deki genç işsizlik oranlarında tek rakamlı tek haneli oranlara düşürebilme imkanına sahip olacağız. Buradaki öğrencilerin de büyük mutlulukla alkışlarıyla da sürece dahil oldukları bir müjde de biz verelim. Bu okulumuzla ilgili. Biliyorsunuz biz Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla mesleki ve teknik anadolu liselerinde 50 tane ARGE merkezinin açılışını yaptık. Hatta bir ARGE merkezinde Balıkesir'e vermiştik. Tarım alanındaki ARGE merkezlerimizden bir tanesi Balıkesir'deydi. Bu okulumuz istihdam garantili madencilik alanındaki tek okul olduğu için bu alandaki madencilik alanındaki 51. ARGE merkezimizi buraya koyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız külliyedeki en son 10 Ocak'taki tüm OSB'lere kurmuş olduğumuz 255 tane mesleki eğitim merkezinin açılışında bir müjde daha vermişti.. O da ilk defa mesleki eğitim tarihinde uluslararası mesleki teknik anadolu liselerinin kurulması. İnşallah 2022 yılında Türkiye'de sadece 5 tane uluslararası mesleki ve teknik anadolu lisesi kuracağız. Bir tanesi de bugün açacağımız madencilik mesleki ve teknik analizi olacak"

Programdaki konuşmaların ardından İvrindi'de bir şirkete ait altın ve gümüş çıkartacağı maden ocağının da açılışı yapıldı. Ardından Bakan Özer ve Bakan Dönmez okulun açılışını gerçekleştirdi. Okulu ziyaret ederek öğrencilerle zaman geçiren her iki bakan, atölye ve maden laboratuvarını inceledi.

