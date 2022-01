TÜRSAB rotayı Sındırgı’ya çevirdi

TÜRSAB ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortak organizasyonuyla TÜRSAB bölge başkanları Balıkesir’de bir araya geldi. Balıkesir gezisi rotasında doğal şehir Sındırgı’yı ziyaret eden heyet ilçeye hayran kaldı.

Akpınar Yaşam Merkezi çok amaçlı salonda Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından ilçenin tanıtılması ve sanal gezi ile başlayan tur, ilçe merkezindeki turizm yatırımlarının incelenmesi ile devam etti. İlçede bulunan güzelliklerin tam bir turizm destinasyonu olmaya aday olduğunu belirten heyet turizm rotası içerisinde Sındırgı ilçesinin de yer alacağını belirtti.

Son yıllarda doğa ve termal turizmine olan ilgi rotayı doğal şehir Sındırgı’ya çeviriyor. Özellikle alternatif ve 12 ay turizmin yapıldığı Sındırgı ilçesi farklı alanlardaki turizm yatırımları, doğa ve kültürel etkinlikleri ile de diğer ilçelere örnek oluyor. Balıkesir’in genelini kapsayacak tur organizasyonlarında yalnızca deniz, kum güneş değil, termali, doğası, samimiyeti ve turizm yatırımları ile Sındırgı’nın da mutlaka yer alması gerektiği ortak kanaatine varıldı.

Çanakkale, Balıkesir TÜRSAB Bölge Başkanı Ahmet Çelik, “TÜRSAB bölge başkanlığı olarak Sındırgı ilçemize Türkiye’de ki bütün bölge başkanlarını ve bölge başkanlıklarını getirdik. Ben Ahmet Çelik. Çanakkale, Balıkesir TÜRSAB Bölge Başkanıyım. Tam bir destinasyon turizminin öncüsü olan Sındırgıyı bundan sonraki süreçte çok ciddi bir turizm trafiği oluşturmak istiyoruz“ dedi.

"Sındırgı tahmin edilenden de güzel bir yer"

Sındırgı ilçesinin tahmin ettiklerinden daha güzel bir yer olduğunu belirten TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu “Sındırgı tahmin ettiğimizden de daha güzel bir tatil rotası yani hakikaten hem belediye başkanımızın sunumu hem rehber arkadaşların anlattığı yoldaki sunumlarla birlikte çok farklı ve gerçekten sürprizlerle dolu bir turizm beldesi olarak ben değerlendirdim burayı. “ dedi.

Gaziantep BTK Yönetimi üyesi Ayşegül Özkiriş “Turizmle uğraşıyorum yaklaşık 20 yıldır. Bu info gezisinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir çok şehri gezdik tabi işimiz gereğince ama bu küçük ilçeleri bu kadar yakından tanıma imkanımız olmamıştı. Bigadiç’e gittik, Sındırgıya gittik. Sındırgı mesela çok hoşumuza gitti. Belediye başkanımız da hakikaten çok güzel görüşleri var. Kendisi burada yaşamış, burada büyümüş, burada doğmuş. Çok güzel tanıtımlar yaptı bize. İnfolar düzenledik. “ şeklinde konuşurken Şebnem Ergüder Urgancıoğlu “ Yıllarca hep, İzmir'de fabrikamız var, ve farklı yerlerde yazlığımız. Bir şekilde çocukluğumuzdan itibaren Sındırgı bir güzergahtı bizim için. Hep Sındırgı adını duyuyorduk. Ama hiç böyle bir yer ummuyordum. Dolayısıyla acayip heyecanlandım burada. Hatta meydandaki o renkli sandalyelerin olduğu düzenleme falan, gidince Safranbolu'da işte belediye başkanına örnek olarak anlatmaya planladım. Beni gerçekten umduğumla bulduğum anlamında çok etkileyen bir yer oldu. Belediye başkanımızın müthiş çabasıyla ve turizme bu yatkınlığı gerçekten kelimesi hecesini kaçırmadan dinlemeye çalıştım. Muazzam etkilendim, çok güzel bir şehirdi“ dedi.

Turizmin her alanda kalkınmaya ve üretime de öncülük ettiğini Balıkesir’i bütünüyle turizm alanında geliştirmeyi hedef aldıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtma Komisyon başkanı Ekrem Yavaş “Bugün TÜRSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 36 tane Türkiye’ deki bölge başkanları Balıkesir’i ziyaret ettiler. Bandırmadan bugün başlayan ziyaret bugün Bigadiç, Sındırgı yarında körfez bölgesinde devam edecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtma Komisyon Başkanı olarak bizlerde bu konuda Firuz Bağlıkaya yani TÜRSAB başkanımız ve Ahmet Çelik beyefendi Balıkesir ve Çanakkale bölge başkanı. Birlikte yaptığımız organizasyon neticesinde değerlerimizi ortaya çıkarabilmek ve bu değerleri Turizme dökebilmek maksadıyla çalışmalar yapıyoruz. İnşallah daha çok insan getirebilmek ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden insan çekebilmek için çalışmalar bunlar. Tabi Balıkesir’in insanını dışarıya götürmek kadar dışarıdan aslında bölgeye insan getirmek çok önemli. Ve bunları da profesyonel manada desteklemek ve rotalarını oluşturmak gerekiyor. Bizim için turizm çok değerli çünkü: Tarım memleketi olan Balıkesir’de turizmin tükettiği her türlü ürün aslında köylünün, kırsal mahalledeki insanların üretimi anlamına geliyor" dedi.

Sındırgı ilçesi daha önceleri de Çanakkale, İzmir ve çeşitli bölgelerden gelen TURSAB seyahat acentelerini de ağırlamıştı. İlçenin tanınırlığı ve turizm yatırımlarının da gözle görünür seviyeye gelmesi ile birlikte ilçeye gelen turlar her geçen gün çoğalıyor. Turizm rotasına alınması daha fazla ziyaretçinin ilçeye çeşitli turlar vasıtasıyla getirilmesi adına çalışmaların devam edeceği belirtildi.

