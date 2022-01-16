Bigadiç’te araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

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Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yoldan çıkan aracın takla atması soncu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Kargın köyü karayolunda, 10 ACR 151 plakalı araç buz tutan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek rampadan aşağı yuvarlandı. Takla atan araçta Emirhan Avcı ve Cihan Avcı yaralanırken, araç içerisinde sıkışan E.G (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen Bigadiç Cumhuriyet Savcısı kazayla incelemelerde bulundu. Olay yerine çok sayıda Jandarma, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Buz tutan yolda kayarak takla atan otomobil metal yığınına döndü.

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