Dursunbey'de okullar tatil edildi

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde gece başlayan kar yağışı dolayısıyla okullar tatil edildi. İlçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile Dursunbey’de eğitim veren ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası tatil edildi.

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