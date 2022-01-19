Kadınlar pandemi sonrası çini üretimine başladı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinde, pandemi sonrası açılan kurslar ilgi görürken, çini işleme kursuna da 25 kadın katıldı. Ekim ayından bu yana devam eden kursta, dekoratif ürünler ortaya çıkarken, ürünlerden bazıları yaz aylarında düzenlenecek festivalde satılacak.

Burhaniye Halk Eğitimi Müdürlüğünde açılan çini kursu yoğun ilgi gördü. Pandemi döneminde evlerde sıkılan kadınlar kurslara koştu. Kursiyerden bazıları tabak işlerken bazıları da vazo gibi dekoratif ürünler hazırlıyor. Çini kursu haftanın 4 günü kadınları bir araya getiriyor. Kursların ilgi gördüğünü hatırlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, şu ana kadar 220 kurs açıldığını söyledi. Kursların kendileri için terapi gibi olduğunu anlatan kadınlar da, çini kursuna katılmaktan mutlu olduklarını söyledi. Kursun Ekim ayında başladığını anlatan kurs öğretmeni Filiz Gürbüz, “Kursumuz Ekim ayında başladı. Çini ürünler yapıyoruz. Genelde dekoratif amaçlı ürünler yapılmaktadır. Fakat, kurşunsuz sır kullanıp mutfaklarda da kullanılacak ürünler de yapıyoruz. Evlere dekoratif ürenler yapıldığı gibi, yaz aylarındaki festivalde satmak içinde hediyelik ürünler yapılıyor. Kursumuzda çok güzel ürünler ortaya çıkmaktadır.” dedi. Kursa katılmaktan mutu olduğunu anlatan Aysun Seçkin Boz da, “3 seneden beri bu kurslar var. Ancak, pandemi süresinde 2 sene aksamıştı. Bu sene sürekli devam ediyoruz. Genelde evimize dekoratif ürünler hazırlıyoruz. Şu anda, bende kendim için bir vazo yapıyorum” dedi. Belma Bayraktar ise, "Halk Eğitim Merkezinin çini kursuna geliyorum. Burada hobi olarak değişik ürünler yapıyoruz. Bunları hem hatıra olarak yapıyoruz, hem de satarak evimize gelir olacak. Burada hep birlikte olmak terapi oluyor. Arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz. Bura da çok güzel şeyler öğreniyoruz” dedi.

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