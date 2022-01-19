Sibirya değil Kazdağları Kazdağları adeta buz tuttu

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesinin yüksek kesimlerinde Kazdağları’nda çekilen donmuş ağaç görüntüleri adeta Sibirya’yı hatırlattı.

Keşif Yolcuları doğa yürüyüşü grubu Kazdağları’nda bin 300 metre yükseklikteki At Kayası, Buğdaylı mevkiinde gerçekleştirdikleri tırmanışı zorlu hava şartlarına rağmen başarı ile bitirdi. Kış Yürüyüş Grubu lideri Buket Şıvka’nın liderliğinde Burhaniye'den Ömer Aydemir, Rıfat Yeniay ve Edremit'ten Mustafa Şıvka, Ayvalık’tan Yıldırım Alp, Kazdağları’nda Eybek serisi bin 300 rakımlı Buğdaylı zirvesine tırmandı. Karlı, buz ve şiddetli rüzgara rağmen tırmanışa devam eden grup, 8 buçuk saat sonunda zirve yapabildi. Zirve bölgesinde 15 dereceyi geçen sıcaklıkta ağaçların buz tuttuğu görüntüler adeta Sibirya’yı hatırlattı. Marmara’nın bitip, Ege’nin başladığı noktada çekilen görüntüler zorlu zirve şartlarını bir kez daha ortaya koydu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.