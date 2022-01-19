Balıkesir'de 20 mahalle yolu kardan kapalı



Fatih Emrah ERDOĞAN-Ramazan Filiz/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de gece başlayıp aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 20 kırsal mahallede yollar kapandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın sağlanması için çalışmalırını sürdürüyor.

Balıkesir´de gece yarısı başlayan kar yağışı Dursunbey, Sındırgı ve Kepsut ilçelerinde etkili oldu. İlçelerin yüksekte bulunan kırsal mahallelerine kar nedeniyle ulaşım durdu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Dursunbey, Kepsut ve Sındırgı belediyelerinin küreme araçları da yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Gökhan Mit, yüksek bölgelerde kalan kırsal mahallelerin çoğunda yolların açıldığını, 20'sinde de çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Mit, kar yağışının devam ettiği bazı bölgelerde kapanma olmaması için ekiplerin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Bu sırada kar yağışının durduğu Simav grup yolunda da Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN-Ramazan FİLİZ

2022-01-19 15:40:13



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