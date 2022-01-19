İkiz plakayla hırsızlık yaparken yakalandı



Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIEKSİR´in Edremit ve Havran ilçelerinde ikiz plakalı otomobille hırsızlık yapan İ.Ç. gözaltına alındı. İ.Ç.´nin 30 suç kaydı olduğu belirlendi.

Edremit ve Havran ilçesinde son günlerde artan ev, iş yeri ve oto hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin İ.Ç. (26) olduğunu tespit etti. Ekip, İ.Ç.'nin hırsızlık olaylarında kullandığı çalıntı otomobile, aynı renk ve modele ait başka bir aracın plakasını taktığını belirledi. 10 gündür seri hırsızlık olaylarına karışan İ.Ç., düzenlenen operasyonla kullandığı araçta çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan İ.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2022-01-19 15:31:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.