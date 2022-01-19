Başkan Yılmaz, vatandaşlarla (İstişare Günü’nde buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ‘İstişare Günü’nde vatandaşlarla buluştu. Yüzlerce vatandaşın katılım gösterdiği İstişare Günü’nde Başkan Yılmaz kurmaylarıyla birlikte vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, çözüme kavuşturulması noktasında gerekli çalışmaları başlattı.

Balıkesir’de yaşayan her bireyin şehrin yönetiminde, gerçekleştirilen hizmetlerde ve yatırımlarda söz sahibi olmasını önemseyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, vatandaşlarla istişarede bulunmak amacıyla ‘İstişare Günü’ gerçekleştirdi. Yüzlerce vatandaş, Başkan Yücel Yılmaz’la makamında görüşerek şehir adına hayata geçirilmesini istedikleri hizmetler ve yatırımları aktardı, beklentilerini ifade etti. Balıkesir’i, her yaştan insanın; rahat, güvenli ve huzur içinde yaşayacağı bir şehir haline getirmek amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, şehrin var olan potansiyelini ortaya çıkaracak yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi.

Her bir vatandaşın isteği önemli

20 ilçenin her bir noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet verdiklerini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir’de yaşayan her bir vatandaşın isteğinin kendisi için önemli olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildiği günden bu yana 20 ilçesinde kronikleşen sorunları çözmek için kolları sıvadıklarını belirterek “Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden biri 20 ilçenin dinamikleri, muhtarlar, akademisyenlerle bir araya gelerek Şehir Şurası düzenlemek oldu. Şehrimizin her bir köşesinde çözülmesi gereken sorunları tespit ederek yapılması gereken hizmetleri belirledik. Altyapıdan, üst yapıya, restorasyon çalışmalarından sahil düzenlemelerine, gençlik yatırımlarından akıllı şehircilik uygulamalarına kadar her konuda çalışmalarımız sürüyor. Yerel yönetimler, halka en yakın hizmet birimleri. Hemşehrilerimizle sıklıkla bir araya gelerek her türlü talep ve önerisini dinliyor, çözüme ulaştırıyoruz. Her zaman vatandaşlarımızla birebir istişare ederek sorunların çözümüne hız kazandırıyoruz. Şehrimizi yönetirken gerçek sahipleriyle istişarelerde bulunmayı önemsiyoruz. Hep birlikte karar alacağımız mekanizmaları artırıyoruz, şehrin sahiplerini sürece dahil ediyoruz” diye konuştu.

Balıkesirlilerle ve bu şehre gönül veren insanlarla bir araya gelmekte duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, belli aralıklarla vatandaşlarla ‘İstişare Günü’nde buluşmaya devam edecek.

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