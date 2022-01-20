TVF Başkanı Üstündağ, Bigadiç ilesinde kamp alanı inceledi



BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA) Balıkesir'in Bigadiç ilçesine gelen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ilçedeki spor tesisleri ve termal su tesislerinde incelemelerde bulundu. Başkan Üstündağ, bölgenin Voleybol Milli Takımı kampı için, ulaşım ve tesislerin açısında uygun olduğunu söyledi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı İrfan Sarıgül, Balıkesir il genelinde erkek voleybol liglerinde tek takımı olan Bigadiç ilçesine ziyarette bulundu. Bölgedeki termal tesisleri, aktivite alanları ve spor tesislerini inceleyen Üstündağ, Bigadiç´in voleybol milli takımı kampı için uygun bir bölge olduğunu söyledi.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu´yu ziyaret eden TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ilçedeki şartlar hakkında bilgi alarak, voleybolun geliştirilmesinin yanı sıra voleybola olan ilginin daha da artırılması için projeler üzerinde görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Türkiye Voleybol Milli Takımı kampı için hem spor tesisler, hem de sağlık tesisleri açısından Bigadiç´in ideal bir bölge olduğunu ve notlarını aldıklarını ifade eden TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "20 ilçe arasında Balıkesir´in tek erkek voleybol takımı Bigadiç Belediyespor Erkek Voleybol takımı olarak Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi´nde mücadele ediyor. Bigadiç ilçesinin yüksek standartlara sahip hem spor tesislerine, hem de termal su tesislerine sahip olduğunu gördük. İlçeyle ilgili notlarımızı aldık. Ulaşım açsından da oldukça rahat bir bölge" dedi.

TVF heyetine bölgeyi tanıtan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, termal Köy, hidroterapi ve fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi, taş evler ve spor tesisleri hakkında bilgi verdi. Mili takımı ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybola katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Avcu´ya teşekkür plaketi takdim etti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bigadiç BİGADİÇ, (DHA)

2022-01-20 13:45:07



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