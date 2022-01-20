Susurluk'ta 8 bin balya saman kül oldu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında 8 bin balya saman kül oldu. Çiftlik sahibi yangın başladığı anda damda bulunan küçükbaş hayvanları meraya salarak, telef olmaktan kurtardı.
Beyköy'de meydana gelen ahır yangınında 8 bin balya saman yanarak kül oldu. Köylülerin ihbarıyla Susurluk İtfaiye Grubu 2 araç ve 6 personel, Bandırma Grubu Aksakal Müfrezesinden 1 araç ve 2 personel, BASKİ Susurluk Şefliğinden 1 araç ve 1 kepçe ile 4 personel gelerek yangına müdahale edildi. Yangın çıktığı anda çiftlik sahibi M.A. damın kapısını açarak, küçükbaş hayvanların telef olmasını önledi. Ekiplerin gayretiyle yangın kontrol altına alınırken, çiftlik sahibi yaklaşık 8 bin balya samanının yandığını açıkladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.