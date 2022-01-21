Dursunbey'de Buzlanma Kazaları da beraberinde getirdi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde etkili olan buzlanma sebebiyle sabah saatlerinde çok sayıda kaza meydana geldi.

2 gündür etkili olan kar yağışı ve 14 derecelere ulaşan hava sıcaklığı sonrası yollarda buzlanma meydana geldi.

Buzlanma nedeniyle D230 karayolu DursunbeyKütahya yolu Hacıömerler mevkii ve BalıkesirDursunbey yolunda kazalar meydana geldi. Bir otomobil seyir halindeki kamyona arkadan çarparken, olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri de buzlanma sebebi ile büyük sıkıntı yaşadı. Dursunbey Belediyesi mobil tuzlama ekiplerinin tuzlama yaptığı yolda karayolları ekiplerinin de çalışma yapması bekleniyor.

Kazalarda, toplam 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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