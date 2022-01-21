İvrindi belediyesi kar teyakkuzunda

Meteorolojiden yapılan uyarılara göre hafta sonu bölgede beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle İvrindi Belediye ekipleri teyakkuza geçti. Ulaşımın aksamaması ve bir sıkıntının yaşanmaması için Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler “Göreve Hazırız” mesajı verdi.



Yusuf Cengiz: “Ekiplerimiz sahada olacak”

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, ilçe genelinin de yoğun kar yağışından etkileyeceğini belirterek, “Kar berekettir. Yer altı sularının beslenmesi ve yaz mevsiminde susuzluk sıkıntısı yaşamamak için kar yağışını bekliyoruz. Yağışın artı yönleri olduğu kadar zorlu yönleri de oluyor elbette. Ama bu zorlukları her zamanki gibi hep birlikte aşacağız. Önceki yıl oluşturduğumuz karla mücadele ekiplerimiz toplamda 69 mahalle yolunun ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba gösterdi. Minimum sürede tüm mahalle yollarını açmış, 24 saat görev başında olarak bir aksi durum yaşanmaması için yoğun gayret göstermişti. Bu yıl da aynı şekilde ekiplerimiz sahada olacaklar. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İvrindi Şefliği, BASKİ İvrindi Şefliği’ne bağlı ekiplerimiz sahada olacaklar” diye konuştu.



“Hiçbir aksama yaşanmayacak”

Karla mücadele ekibinin önceki yıllardan tecrübeli olduğunu dile getiren Başkan Cengiz “Önceki yıllara nazaran araç envanter bakımından gelişmiş durumdayız. Geçen yılki araç sayımız ile bu yıl ki araç sayımız neredeyse iki katına ulaş durumda. Bu sene bir aksilik çıkmazsa inşallah toplamda 15 kepçe 2 greyder, 6 traktör ve 50 personel ile sahada olacağız. İş planlamamızı yaptık. Sahada nerede ihtiyaç duyulursa yetişme gayretinde olacağız. Ulaşımın aksamaması için muhtarlarımız ile daima irtibat halinde olacağız. Rabbim bereketi ile versin, afetinden korusun” ifadelerini kullandı.

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