Feribotu kaçıran Alican’ı adaya Sahil Güvenlik ulaştırdı

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yatılı eğitim gören lise öğrencisi Alican Enez’i Avşa Adasındaki evine Sahil Güvenlik personeli ulaştırdı. Ailesiyle birlikte Avşa Adasında yaşayan Alican, Erdek ilçesinden Avşa Adası’na giden son feribota yetişemeyince devreye Sahil Güvenlik girdi. Alican'ı Sahil Güvenlik botuyla Avşa Adasına ulaştıran Sahil Güvenlik ailenin ve ada sakinlerinin takdirini kazandı.

Vali Hasan Şıldak Alican’ı evine ulaştıran Sahil Güvenlik personeline teşekkür etti. Şıldak, "Susurluk ilçemizde yatılı olarak eğitim gören Alican Enez isimli lise öğrencimiz dün akşam ailesinin yaşadığı Avşa Adasına giden Erdek’teki son feribota yetişemeyince, duyarlılık göstererek sevgili Alican’ı Avşa’ya ulaştıran değerli Sahil Güvenlik Personelimizi kutluyorum” dedi.

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