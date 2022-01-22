AFAD yolda kalan vatandaşların yardımına koştu

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Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor. AFAD ekipleri BalıkesirBigadiç ve BalıkesirKepsut karayolunda çeşitli nedenlerle mahsur kalan vatandaşlara yardımda bulundu.

Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli nedenlerle karayolunda mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. BalıkesirBigadiç ve BalıkesirKepsut karayolunda araçlarında mahsur kalan vatandaşlara ulaşan AFAD ekipleri, kurtardıkları vatandaşları ilçe merkezine götürdü.

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