Manyas’ta kar yağışı etkili oluyor

Balıkesir’in Manyas ilçesinde dün gece başlayan ve halen aralıklarla devam eden kar yağışı ilçe de etkili oldu. Kar kalındığı ilçe merkezinde 20, kırsal mahallelerde ise 40 santimetreye kadar ulaşırken ilçe genelindeki karayollarında ulaşım aksadı.



Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte ulaşıma kapanan ManyasBandırma ve ManyasGönen karayolu Manyas Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla ulaşıma tekrar açıldı. Bununla birlikte ilçedeki Koçoğlu, Doğancı, Necip, Dura, Süleymanlı, Peynirkuyu, Erecek, Çal, Kalfa, Kapaklı, Hekim, Cumhuriyet kırsal mahallelerinin yolları da ulaşıma açıldığı öğrenildi. İlçe Kaymakamı Koray Çelik Ören, İrşadiye Yayla Karakabaağaç mahallelerinde yol açma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Edinilen bilgiye göre ilçedeki Soğuksu, Hacıibrahimpınarı, Çataltepe ve Kubaş mahalle yollarının açma çalışmalarının da başlayacağı öğrenildi. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de sokak hayvanları için yemleme çalışmaları yapıyor.

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