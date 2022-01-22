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Şehrin merkezine yağan kar drone ile görüntülendi Şehrin simgeleri kartpostallık görüntüler oluşturdu

İHA

Balıkesir'de sabah saatlerinden itibaren başlayan kar öğle saatlerinde etkisini fazlasıyla arttırdı. Balıkesir Meteoroloji genel müdürlüğü Balıkesir için günler öncesinde kar uyarısında bulunmuştu. Balıkesir'de sabah saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Şehrin merkezine yağan kar drone ile görüntülendi Şehrin simgeleri kartpostallık görüntüler oluşturdu

Balıkesir'de sabah saatlerinden itibaren başlayan kar öğle saatlerinde etkisini fazlasıyla arttırdı. Balıkesir Meteoroloji genel müdürlüğü Balıkesir için günler öncesinde kar uyarısında bulunmuştu. Balıkesir'de sabah saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Şehrin merkezi konumunda bulunan tren garında ise kar nedeniyle oluşan trafik drone ile görüntülendi. Balıkesir'de öğlen etkisini hızlandıran kar yağışı şehrin çatılarını ve yolları beyaza bürüdü. Etkili olan kar yağışıyla Şehrin merkezi, Tren garı, Atatürk stadyumu, çamlık tepesi beyaza bürünürken hava çekimlerinde ise eşsiz görüntüler ortaya çıktı. etkili olan kar yağışıyla birlikte oluşan kartpostallık kar manzaraları havadan drone ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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