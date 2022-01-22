Balıkesir'de 68 kırsal mahalle yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

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Bölgede dün gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. İl genelinde 68 kırsal mahallenin ulaşımında aksama yaşanıyor.

Balıkesir'de kar dolayısı ile ulaşımda yaşanan sorunlar gidebiliyor. Balya'da 1, Dursunbey'de 39, Savaştepe'de 13, Gönen'de 6, Kepsut'ta 5, Karesi'de 1 ve Altıeylül ilçesinde de 3 yol olmak üzere toplam 68 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. İl ve ilçe yollarında Karayolları ekipleri, mahalle yollarında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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