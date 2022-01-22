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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliği başladı

İHA

Burhaniye’de Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliği başladı

Burhaniye ilçesinde, 17. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliği törenlerle başladı. Belediye hizmet binası önünden başlayan kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam ederken, burada yapılan törenler de soğuk havaya rağmen büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkanı Deveciler yaptığı konuşmada, “Burhaniye'miz de bu sene 17'ncisini düzenlediğimiz Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivalimizde bölgede yetişen zeytinlerden oluşan yağlarımız vatandaşlarımızın sofralarında yerlerini almıştır. Bu topraklarda zeytin ağacımız her zaman var olacak ve bu toplumu beslemeye devam edecektir. Kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlerin en önemli iletişim, sözlü kültür ve geleneklerdir. 17 yıldır süre gelen Hasat Festivalimizin amaçlarında biri de, geleneklerimizin genç kuşaklara aktarılması. Dünya mutfağının vazgeçilmez unsuru olan zeytinyağının hem insan sağlığı hem de damak lezzeti bakımından öneminin vurgulanmasıdır. Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan zeytin ağacı akıl ve zaferin, zeytin dalı barışın, zeytinyağı da saflık ve sadeliğin sembolü olmuştur. Şenliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Balıkesir milletvekili Ahmet Akın da, zeytin ve zeytinyağının şifa kaynağı olduğunu anlattı. Konuşmaların ardından Burhaniyeli kadınlar zeybek oynarken, Belediye Gençlik Merkezi ekibi de yöresel oyunlar sahneledi. Programın sonunda konuklara Belediyenin hazırladığı zeytinyağlı tarhana çorbası ikram edildi. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliği'ne, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve Fikret Şahin ile Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Yazgan ve Tamer Midilli ile belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şenlik kapsamında zeytinyağlı yemek yarışması ve zeytin paneli de düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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