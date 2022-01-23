Balıkesir’de 4.7 büyüklüğünde deprem



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'te yerin 7.41 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilk belirlemelere göre; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini 7.2 kilometre olarak tespit etti.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesir'imize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Öte yandan, AFAD Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez BALIKESİR, (DHA)

2022-01-22 23:12:34



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