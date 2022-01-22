Balıkesir Valisi Şıldak: “ilk belirlemelere göre olumsuzluk yok”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Dursunbey’in Ayvacık Kırsal Mahallesi’nde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından depremle ilgili açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, deprem bölgesinde AFAD ve Jandarma ekiplerinin ayrıntılı tarama yapmak üzere görevlendirdiğini bildirdi. Vali Şıldak, “22 Ocak Cumartesi günü saat 22.31’de Dursunbey İlçemizde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre yerleşim yerlerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bölgede AFAD ve Jandarma Ekiplerimiz ayrıntılı tarama yapmak üzere görevlendirilmiştir. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

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