Spor Toto 1.Lig: RH. Bandırmaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor’u 21 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

16. dakikada Eren Tozlu ceza sahasında yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada Olaner’nin penaltı vuruşunu kaleci Gökhan çeldi. Ancak dönen top yine Gökhan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşu ağlara gitti. 01

37. dakikada Mulumba’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Kerim, kafayla topu filelere yolladı. 11

90+1. dakikada ceza alanına yapılan ortada Keny, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 21



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Kapluhan xx, Bersan Duranx,

Bandırmaspor: Gökhan Değermenci xxx, Allyson Aıres Dos Santos xx, Remi Jose Michel Mulumba xx, Guide Koçer xx, Kerim Avcı xx (Abdullah Balıkçı dk. 83 ?), Philippe Paul Keny x, Okan Alkan xx, Mehmet Özcan xx, Guy Lucien Michel Landel xx, Doğan Can Davas xx, Caner Cavlun xx, Landel xx (Berkan Şimşek dk. 65 xx), Guido Koçer xx (Alpay Koldaş dk. 64 x), Doğukan Davas xx (M.Pucko dk. 82 ?)

Yedekler: Hüseyin Koç, Süleyman Luş, Hüseyin Eşkol, Berke, Levent Ayçiçek,

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Jakup Szumski xx, Mustafa Akbaş xx (Fırat Şaşi dk. 86 ?), Hasan Batuhan Artaraslan xx (Oltan Karakullukçu dk. 36 x), Ahmet Canbaz xx, Arvdas Novikovas xx, Aaron Samuel Olanare xx, Martin Hasek xx, Orhan Ovacıklı xx, Eren Tozlu xx, Mücahit Albayrak xx, Valdmiro Tualungo Paulo Lameira xx, Ahmet Canbaz xx (Alican Özfesli dk. 60 x)

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Göktuğ Bakırbaş, H.Shala, M.Rosheuvel

Teknik Drektör: Erkan Sözeri

Goller: Olanare (dk. 17) (BB Erzurumspor), Kerim Avcı (dk. 37), Keny (dk. 90+1) (RH. Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Eren Tozlu, Olanare (BB Erzurumspor), Mehmet Özcan Caner Cavlan, Okan Alkan (RH. Bandırmaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.