Büyükşehir her ilçeye tanıtım filmi çekiyor Büyükşehir’den her ilçeye özel tanıtım filmi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçenin her birinin turizm potansiyelinin ön plana çıkarıldığı tanıtım filmlerini hazırlıyor. İlk aşamada 5 ilçenin filmlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yılsonuna kadar 20 ilçenin filmlerini tamamlayacak.



Pandeminin etkisiyle evlerden çıkılmayan uzun günlerin ardından aşılamaların gerçekleştirilmesiyle, yeniden tatil ihtiyacını karşılamaya yönelen kişilerin seyahat noktalarından beklentileri de değişti. Seyahat tercihlerinde kalabalık, kitle turizminin ön planda olduğu trendlere dayalı turizm yerine; doğala ve kırsala yatkın, kolay erişilebilir ve kişiselleştirilmiş turizm eğilimi gün geçtikçe daha popüler hale geldi. Buradan yola çıkarak şehrin turizm dinamiklerinin gün yüzüne çıkarılması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Komisyonu öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından 20 ilçenin turizm potansiyellerinin gözler önüne serildiği tanıtım filmleri çekiliyor. Gömeç, Havran, İvrindi, Savaştepe ve Susurluk’un tanıtım filmleri tamamlandı. İlk aşamada 5 ilçeyle başlayan tanıtım faaliyetleri, ikinci altı ayda 10 ilçede, yılsonuna kadar da 20 ilçede tamamlanacak. Sosyal medya için 1 dakika ve 3 dakikalık versiyonları sunulan filmler, gösterildiği tüm organizasyonlarda büyük beğeni topladı.

2019’da Avrupa Komisyonu tarafından “Sağlık ve Esenlik Turizmi” temasıyla Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (European Destinastions Of Excellence) ödülüne layık görülen Balıkesir’in; çok bilinmeyen, keşfetmeye açık alanları tanıtım filmlerinde öne çıkarılıyor. Bilinirliği daha düşük olan ilçeler tanıtım faaliyetinde ön plana alınıyor.

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