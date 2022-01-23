Bandırmaspor - B.B Erzurumspor: 2-1

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Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)-Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Kapluhan, Bersan Duran

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, Santos, Mulumba, Guido Koçer (Dk.64 Alpay Koldaş), Kerim Avcı (Dk.82 Abdullah Balıkçı), Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel(Dk.64 Beykan Şimşek), Doğan Can Davas (Dk.82 Pucko), Caner Cavlun

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski, Mustafa Akbaş (Dk.86 Fırat Şaşı), Hasan Batuhan Artarslan (Dk.36 Oltan Karakullukçu), Ahmet Canbaz (Dk.60 Alican Özfesli), Novikovas, Olanare, Hasek, Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu, Mücahit Albayrak, Lameira

GOLLER: Dk. 37 Kerim Avcı, Dk.90+1 Keny (Royal Hastanesi Bandırmaspor) ,Dk.17 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Dk.41 Mehmet Özcan, Dk.67 Caner Cavlun, Dk.82 Okan Alkan (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk.66 Eren Tozlu, Dk.87 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında Bandırmaspor evinde B.B. Erzurumspor'u konuk etti

17'nci dakikada Erzurumspor'da Eren'in ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Olanere'nin vuruşunu kaleci Gökhan çelse de top yine aynı futbolcunun önünde kaldı.Olanere'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

37'nci dakikada Bandırmaspor skora eşitlik sağladı. Mulumba'nın kullandığı serbest atışta ceza sahasında mükemmel yükselen Kerim, kafayla topu ağlara yollayarak takımına beraberliği getirdi.

45'nci dakikada Bandırmaspor ikinci gole çok yaklaştı. Koçer'in kafa vuruşunu kaleci Szumski kornere çeldi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.

90+1'inci dakikada Pucko'un ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Keny, topu önüne çekerek harika bir vuruşla Bandırmaspor'u öne geçiren golü kaydetti. Maçta, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2022-01-23 16:20:08



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