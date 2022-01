Şeker Ağa Balıkesirlileri kahkahaya boğdu

Altıeylül Belediyesi Yarıyıl Etkinlikleri kapsamında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Şeker Ağa karakteriyle tanınan Yüksel Ünal’ı Hasan Can Kültür Merkezi’nde ikinci kez konuk etti. Altıeylül Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu yarıyıl etkinlikleri programında sahne alan Yüksel Ünal, Hasan Can Kültür Merkezi’ndeikinci kez sahne alarak soğuyan havaya rağmen Balıkesirlilerin içini ısıttı.



Yüksel Ünal “Partiler üstü belediye başkanı Hasan Avcı’ya teşekkür ederiz”

Cana yakın ve içten tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanan Yüksel Ünal Altıeylül ailesinin bir ferdi gibi olurken, toplamda 2 perdelik standup gösterisinin ardından “Gerçekten çok ama çok güzel bir gündü. Her ayrıntıyı düşünen, incelikli, uzman ve sıcak ilgisiyle insana huzur veren Altıeylül Belediyesi ailesine ve bu aileye önderlik eden partiler üstü belediye başkanı Sayın Hasan Avcı’ya teşekkür ederiz. Nice buluşmalara” şeklinde konuştu.

Başkan Avcı: “İçimizi ısıttı”

Hasan Can Kültür Merkezi’nde ikinci kez sahne alarak ailemizin bir ferdi gibi olan Yüksel Ünal kardeşim yine hepimizin içini ısıttı ifadelerini kullanan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Bu soğuk havalarda bizleri kırmayarak Altıeylül’e gelen ve ikinci kez konuğumuz olarak bizleri mutlu eden Yüksel Ünal kardeşimize şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz. Pozitif enerjisi ve samimi kişiliğiyle hepimizi etkileyen saygı değer sanatçımızı nice etkinliklerde aramızda tekrar görmekten dolayı mutluluk duyarız” dedi.

