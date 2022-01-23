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Balıkesir’de kış lastiği denetimi yapıldı

İHA

Balıkesir’de kış lastiği denetimi yapıldı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri şehirlerarası karayollarında zorunlu kış lastiği uygulamasına yönelik kontrol yaptı.
Denetimler kapsamında soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik ekipleri tarafından başta otobüsler olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastikleri ve diş derinlikleri incelendi.

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