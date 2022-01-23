Bandırmaspor- Erzurumspor maçının ardından

Spor Toto 1.Lig’in 22. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Erzurumspor’u ağırladı. Bandırmaspor kendi sahasında oynadığı Erzurumspor’u 21 mağlup etti. Maç sonu teknik direktörler değerlendirmelerde bulundu.

RH.Bandırmaspor Teknik Sorumlu Mustafa Gürsel maç sonu yaptığı açıklamada: “ Güzel oyunlarımızı maça yansıtamadık. Erzurumspor maçına iyi konsantre olduk. Erzurumspor güçlü bir rakip, ligin yukarılarına oynayan bir takım. Oyuna yediğimiz penaltı golüyle başlamamıza rağmen güzel tepki verdik. İkinci yarı bulduğumuz gollerle maçı 21 kazandık. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Son dakikalarda çok maç kaybettik. Uzatma dakikasında attığımız golle kazanmamız bizim içinde iyi oldu. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Ligin ilk maçın puanla başlamamız çok iyi moral oldu. İki haftalık süreci iyi değerlendirip, oyun olarak da olsun gelişmeye devam edelim. Tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum ve camiamıza hayırlı olsun” dedi.

B.B Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'de yaptığı açıklamada: “Aslında bugün çok söylenecek söz yok. İlk yarı öne geçtik, kaçırdığımız pozisyonlar, sakatlıklar, ikinci yarı bulduğumuz net pozisyonları değerlendiremedik maalesef ve mağlup olduk. Bandırmaspor’u tebrik ediyorum. Harika bir maç yönettiler” dedi.

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