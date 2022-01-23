Balıkesir’de geleneksel deve güreşlerini 10 bin kişi izledi

Balıkesir’de 17. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliği programı kapsamında düzenlenen geleneksel deve güreşleri büyük ilgi gördü. Burhaniye Deve Güreşi Arenası'nı dolduran yaklaşık 10 bin kişi, Ege ve Marmara Bölgelerinin değişik il ve ilçelerinden gelen 180 devenin güreşini izledi. Soğuk havaya rağmen arenayı dolduran meraklılar büyük heyecan yaşadı. Havanın soğuk olmasının güreşlerdeki kaliteyi artırdığı kaydedilirken, şampiyon develerin sahiplerine kupaları verildi.



Dereceye giren develerin sahiplerine kupaları, Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Birol Şahin ve İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş tarafından verildi. Güreşlerin devam edeceğini anlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “İkinci günde geleneksel deve güreşlerimiz var. Bu deve güreşleri yıllardan beri devam ediyor. Ama, 17 yıldan beri de festivalin içerisinde yapılıyor. Bugün burada hava şartları develerin güreşmesi için iyi gözüküyor. İyi güreşler oluyor. Hava şartlarından dolayı. Burhaniye olarak deve güreşlerinde iddialıyız. Her yıl olduğu gibi en iddialı deve güreşlerini Burhaniye'de yaptığımıza inanıyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi. Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdil de, ”Bugün gayet güzel bir hava da tüm deve severlerin ve güreş severlerin buluştuğu Burhaniye Arenası'ndayız. Bugün yaklaşık 180 deve güreşti. Bugünkü Burhaniye Festivali'nde güzel bir güreş düzenleniyor. Tüm Burhaniye’yi onurlandıran, öncelikle deve sahiplerine, arkasından Burhaniye’ye gelen konuklarımızın hepsine hoş geldiniz diyorum” dedi.

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