Ege’nin geleneksel deve güreşi havadan görüntülendi Develerin kıyasıya mücadelesi drone kamerası tarafından kaydedildi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 17. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali’nde Ege bölgesinin geleneksel folklorik deve güreşlerinde develerin kıyasıya mücadeleleri drone ile havadan görüntülendi.

Burhaniye Belediyesi tarafından organize edilen ve son yılların en coşkulu müsabakalarına sahne olduğu ve yaklaşık 200 devenin güreştiği müsabakalarda kupa gösterileri nefesleri kesti.

Burhaniye deve güreşi arenasında gerçekleştirilen güreşlerde 180’e yakın deve arenada müsabaka yaptı. Ege bölgesinin kültürel miraslarından birisi olan deve güreşleri drone ile havadan görüntülendi. Devlerin kıyasıya mücadelesi drone kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.