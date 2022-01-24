AK Parti'den suç duyurusu

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, gazeteci Sedef Kabaş ile CHP milletvekilleri Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Balıkesir Adalet Sarayı’nda bir araya gelen AK Parti Balıkesir Teşkilatları yaptıkları basın açıklamasının ardından suç duyurusunda bulundu. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, “Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, onun açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran’ın yanı sıra milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ile partililer katıldı. İl Başkanı Ekrem Başaran yaptığı açıklamada, “CHP’nin adeta yayın organı haline gelen TELE 1 ekranlarında sistematik olarak partimize, Genel Başkanımıza ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmektedir. 14 Ocak’ta, Uğur Dündar’ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Koç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur” dedi.

Ülkede son yirmi yıldır gerçekleşen kalkınma hamlelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğunu kaydeden Başaran, “Ülkemiz, son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam etmektedir. Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış; bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir. Bu büyük başarıda en büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a aittir” diye konuştu.



“Aciz zihniyet kendini bir kez daha gösterdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasete girdiği yıllardan bu yana kazandığı zaferleri hazmedemeyenlerin saldırılar düzenlediğini ifade eden Ekrem Başaran, “Siyasete girdiği yıllardan bu yana, muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zaferlerini hazmedemeyen "hazımsız güruh" sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir. Ülkemiz, bir yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken; bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır.

Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı; ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir. Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir” ifadelerini kullandı.

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