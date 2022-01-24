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Balıkesir’de kar şenliği Sındırgı Kertil Dağı Kardan Adam Şenliğine ev sahipliği yaptı

İHA

Balıkesir’de kar şenliği Sındırgı Kertil Dağı Kardan Adam Şenliğine ev sahipliği yaptı

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. İlçe genelinde yol açma, tuzlama gibi rutin çalışmalar aralıksız devam ederken Kertil dağı ise beyazın güzelliğini yaşamak isteyenlerle doldu taştı.
Kar keyfini yaşamak isteyenler Kertil Mesire Alanına akın ederken Sındırgı Belediyesi de vatandaşları yalnız bırakmadı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda mini bir şenlik düzenlendi. Sındırgı Kardan Adam Şenliği adı verilen organizasyona yüzlerce vatandaş katıldı. Yamaçlarda oluşan kızak alanlarında kar üstünde kaymanın zevkini yaşayan vatandaşlar çalınan müziklerle de gönüllerince eğlendi. Ateş yakan, mangallarını da beraberinde getiren vatandaşlar kar üstünde sucuk ekmek yapmayı da ihmal etmedi. Özellikle Akhisar, Manisa, İzmir bölgelerinden kar görmeye gelen vatandaşların mutluluğu gözlerinden okundu. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da vatandaşları tek tek dolaşarak muhabbet etti. Vatandaşlarla beraber kızak kayma yarışmasına da katılan başkan Yavaş ikinci geldi. Buse Yıldırım ise en uzun kayma rekorunu aldı. Kızak kayma yarışmasının yanı sıra çocuklar ve yetişkinler poşetlerle, kayma aparatları ve şamdeller ile karda kaymanın keyfini yaşadı. Kertil Kış Oyunları Merkezinin Müjdesini Verdi İçerisinde barındırdığı doğal güzellikleri ve Misya yürüyüş yolu ile bölgenin özellikle bahar aylarında sıklıkla tercih edilmesinin yanında kış aylarında da uzun süre karla kaplı olması alternatif turizm içinde cezbedici özellik taşıyor.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş üç dört yıldır bölgeye gelen ziyaretçilerdeki artışı gözlemlediklerini, bu yıl Kardan Adam Şenlikleri şeklinde bir organizasyonla yeni bir girişime geçtiklerini belirtti. Bölgenin yaz aylarında mesire alanı kış aylarında ise kış oyunları merkezi olarak hizmet verebilecek bir şekilde düzenleneceği müjdesini de verdi. Başkan Yavaş, “Doğal şehir Sındırgı her mevsimi farklı güzel bir ilçe. Son yıllarda tabi termaller, Yağcıbedir halısı dışarıdan insanların buraya bölgeye gelmesi için en büyük sebepti. Ama yeni sebepler aramak lazım yani farklı iştigallerle farklı hobileri olan insanları Sındırgı'ya çekmeye çalışıyoruz. Şu anda 800 rakımlı Kertil dağlarının bulunduğu yerde yani eski İstanbulİzmir yolunun geçtiği yer aslında burası. Yani ha İzmir’e yakın o Sabuncubeli gibi o zaman da onlarca lokantanın olduğu bir bölgeydi burası. Bizler şimdi burada karın keyfini yaşamak için insanlar buraya toplanıyorlar. Bizler de belediyemiz olarak oradayız. Onlarla beraberiz. Kimisi mangal yakmış kimisi sucuk ekmek kimisi çayını demlemiş, kimileri de burada çoluk çocuk hep beraber kayıyorlar, kardan adam yapıyorlar. Neşelerine ortak olmak istedik. Bizler de kendimiz de kaydık. Ve en uzak mesafeye kadar inenlerden birisi de ben oldum. Tabi biz köylü çocuğu olunca eskiden böyle 'sıypındak, sıypıncak' derdik böyle. Naylonun tepesinde çok kaydık toprakta kaydık ve oralarda bir sürü alanda çocukluğumuzu yaşadık. İşte onun verdiği tecrübeyle belki ilk defa burada kaydığımızda en son nihai hedefe kadar ulaşmış olduk. Ben Sındırgı’dan, Bigadiç’ten, Akhisar’dan, Soma’dan, Kırkağaç’tan bölgeye gelen bütün misafirlerimize hoş geldin diyorum. Doğal Şehir farklı etkinliklerle farklı aktivitelerle insanların yanında olmaya onlarla beraber olmaya ve onları mutlu etmeye devam edecek. Buradan hepinize saygılar, sevgiler. Doğal Şehir Sındırgı’ya hepinizi bekliyorum" dedi.
Akhisar’dan ilk defa geldiğini belirten Rasim Holinar, “Kertil’i çok methettiler. Güzel bir yer dediler. Uludağ’dan kalır yanı yok. Herkesi davet ediyorum. Buyurun gelin. Biz de ailece geldik. Sucuk yaptık, çayımızı içtik, çocuklarımız eğlendi. Temiz ve güzel bir ortam" dedi.
Balıkesir’den gelen Buse Yıldırım ise, “Sosyal medya etkinliği gördük. Hemen kalktık geldik. Güzel bir organizasyon. Daha önce Yaylabayır’daki etkinliklerde de vardık. Sındırgı böyle etkinlikler yapsın biz hemen geliriz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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