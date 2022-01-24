Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, il yöneticileriyle Gömeç’i ziyaret etti.

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel’in Gömeç’te ki ilk durağı Kaymakam Ahmet Soley oldu. Kaymakam Soley’den ilçe hakkında genel bilgiler alan Başkan Yüksel, Gömeç Kaymakamlığı öncülüğünde ilçeye Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve İl Tarım Müdürlüğü tarafından finanse edilmesi planlanan projeler konusunda tam destek vereceklerini söyledi.

Kaymakam Soley’in ardından İlçe Emniyet Amiri Murat Görgülü ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Engin Demir’i ziyaret eden Ekrem Gökay Yüksel, ilçedeki asayiş olayları hakkında bilgiler aldı.

Gerçekleştirdiği temasların ardından beraberindekilerle birlikte ilçedeki esnafları ziyaret eden Başkan Yüksel ilçeden ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' temasıyla başlattığı çağrıyla Balıkesir’in tüm ilçelerini ziyaret ederek halkla birlikte olduklarının altını çizdi.

Genel seçimlerin yapılacağı 2023 yılına kadar Balıkesir genelindeki her vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Yüksel, “Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi il merkezimiz ve 20 ilçesinde çalınmadık kapı, ayak basmadık yer bırakmamayı amaçlıyoruz. Bugün de Balıkesir’imizin şirin ilçelerinden biri olan Gömeç’teydik. Çok yararlı görüşmeler yaptık. İlçedeki vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir araya geldik. İlçeye ait sorunları yerinde görüp, vatandaşlarımızla birlikte bu sorunlar üzerinde istişarelerde bulunduk” dedi.

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Cumhur İttifakı olarak dış mihrakların hain çabaları sonucunda ülke genelinde döviz kurlarında yaşanılan dalgalanmaların ardından ortaya çıkan ekonomik olumsuzlukların giderilmesine yönelik yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

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