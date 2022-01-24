Apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde Emin Çizkici (25), aralarında husumet bulunan oturduğu apartman önünde Şakir Kesici'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli Kesici, İsparta´ya kaçmaya çalışırken Denizli'de polis tarafından yakalandı.

Olay, ilçenin 2'nci Gündoğan Mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Emin Çizkici'nin evine gelen ve aralarında husumet bulunan Şakir Kesici, görüşmek istediğini belirterek apartmanın önüne gelmesini istedi. Çizkici, apartmandan çıktığı anda Şakir Kesici'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Bir bıçak darbesi kalbine, 3 bıçak darbesi ise karın boşluğuna alan Emin Çizkici, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çizkici'nin feryatları üzerine çevredekiler 112 Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken Şakir Kesici ise olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık personelinin müdahalesinin ardından Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Çizkici, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri Şakir Kesici'nin Isparta´ya gitmek üzere Denizli ilçesine hareket ettiğini tespit etti. Haber verilmesi üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla Şakir Kesici yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Balıkesir´e gönderildi.

Çizkici´nin keman çaldığı ve Balıkesir´de bulunan bir kafe de sahne aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-01-24 21:59:46



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