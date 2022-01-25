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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma'da fırtına etkili oluyor

İHA

Bandırma'da fırtına etkili oluyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hafif kar yağışı görülürken, saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bandırma' a kar yağışı etkisini kaybederken, dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, deniz ve hava ulaşımını olumsuz şekilde etkiledi. Meteoroloji yetkililerinin fırtına uyarısı sonrasında Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar zaman zaman fırtınaya dönüşüyor. Hızı saatte 65 kilometreye ulaşan fırtına, Bandırma sahilinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle sabah Bandırma'dan kalkacak 08.30 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
Bandırma Limanı’nda da zaman zaman aksamalar oluyor. İlçedeki birçok balıkçı teknesi denize açılamazken, balıkçı barınağında duran tekneler beşik gibi sallandı. Sahil şeridindeki dalgakıranda dev dalgalar meydana geldi. Sahil bandında bulunan bazı çay bahçelerinin çatı kaplamaları ve brandaları zarar gördü. Fırtınanın bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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