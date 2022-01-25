Kemancıyı 5 yıl önce dövüldüğü için öldürmüş



Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de, kemancı Emin Çizkici'yi (25) bıçaklayarak öldüren Şakir Kesici (25), Denizli'de yakalandı. Balıkesir'e getirilen katil zanlısı Kesici, ilk ifadesinde, 5 yıl önce Çizkici ve 2 arkadaşı tarafından dövüldüğünü, o günden beri olayı unutamadığını söylediği öğrenildi.

Altıeylül ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Şakir Kesici, keman çalıp, kafelerde sahneye çıkan Emin Çizkici'nin ailesiyle yaşadığı evin zilini çaldı. Kesici, Çizkici'nin 'okuldan arkadaşı' olduğunu söyleyip görüşmek istediğini belirtti. Çizkici, apartman kapısından çıktığı anda Kesici'nin art arda bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çizkici, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Şakir Kesici'nin kimliğini tespit etti. Kesici otobüsle memleketi Isparta'ya giderken, Balıkesir polisinin verdiği bilgi ile Denizli'de yakalandı. Balıkesir'e getirilen Kesici, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Şakir Kesici'nin emniyetteki ilk ifadesinde, Emin Çizkici'nin 5 yıl önce 2 arkadaşıyla kendisini dövdüklerini ve bunu unutamadığını söylediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-01-25 14:18:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.