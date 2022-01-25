Burhaniye’de Av Komisyonu toplandı

Burhaniye ilçesinde, ilçe Av Komisyonu toplantısı Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında yapıldı. Kaymakamlık salonundaki toplantı da, av ve yaban hayatının korunması konusunda yapılması gerekenler ele alındı. .

Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığındaki toplantıda, avyaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimine ilişkin kararlar ve tedbirlerin alınması ile ilgili konular görüşüldü. Kaymakam İlyas Memiş, toplantıya katılanlara teşekkür ederken, ilçede yaban hayatının korunması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini söyledi. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, DKMP Şefi Asude Aldemir, Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz ve Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Mustafa Kabakçı katıldı.

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